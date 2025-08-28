تتسارع التطورات في سباق شائك بين المحادثات النووية الإيرانية والعقوبات الدولية التي تلوح في الأفق عبر آلية “الزناد” أو ما يُعرف بـ”سناب باك”.

فقد أبلغ وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عزمهم على تفعيل هذه الآلية لإعادة فرض العقوبات على إيران، يوم الخميس، وفق ما نقل موقع “أكسيوس” عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وتعني آلية “سناب باك” إعادة تفعيل جميع العقوبات الأممية على طهران دفعة واحدة، في خطوة يعتبرها الأوروبيون تاريخية، وقد تعيد رسم المشهد الإقليمي رأساً على عقب، فيما تواصل إيران تمسكها بحقها في التخصيب وترفض تقديم أي تنازلات تصفها بأنها مساس بسيادتها.

وفي جنيف، انتهى اجتماع بين دبلوماسيين كبار من إيران والقوى الأوروبية من دون نتائج، إذ لم تطرح طهران أي التزامات عملية أو مقترحات جديدة، ما مهّد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات بعد أن أغلقت الباب أمام تمديد المهلة.

دبلوماسي أوروبي شدد على أن “إيران تنتهك منذ سنوات التزاماتها في اتفاق 2015 النووي من دون خطوات حقيقية لمعالجة ذلك”، لكنه أضاف أن تفعيل “سناب باك” لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الترويكا الأوروبية لا تزال منفتحة على التواصل مع طهران خلال الأسابيع المقبلة، قبل دخول العقوبات الأممية حيّز التنفيذ.