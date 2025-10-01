المركزية- زار رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين (REAL) وليد موسى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، برفقة نائب رئيس النقابة هيثم الكردي، وجرى تبادل وجهات النظر حول الدور المحوري الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الدورة الاقتصادية.

وتناول البحث أهمية تنظيم مهنة الوساطة والاستشارات العقارية في لبنان من خلال وضع الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مستوى ممارساته المهنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة والنقابة بما يخدم مصلحة السوق العقارية ويعزز ثقة المستثمرين بهذا القطاع الاستراتيجي.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية مواصلة الحوار والتشاور المشترك لدعم السياسات الاقتصادية التي تساهم في تطوير سوق العقارات، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومحرّكًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.