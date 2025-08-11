استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر، الذي أكد خلال اللقاء، "اهتمام الكويت الدائم بلبنان والتزامها بدعمه"، مشيرًا إلى أهمية "إعادة دراسة المشاريع التي سبق أن طُرحت وتفعيلها مجددًا"، مقترحًا "إعادة إطلاق هذه المشاريع، إلى جانب التفكير بشكل جدّي في مشاريع جديدة تخدم التنمية في البلاد".

وعرض بساط "الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة، التي تقوم على ترسيخ أسس حوكمة حديثة واعتماد آليات تنفيذ مبتكرة"، مؤكدًا أن "الإصلاحات الجارية تمثل ركيزة أساسية للنهوض"، ومشددًا كذلك على "أولوية تعزيز الأمن وحصر سلطة الدولة اللبنانية على السلاح باعتبار ذلك شرطًا لا غنى عنه لتحقيق النمو والاستقرار".

كما تطرّق النقاش إلى "عدد من المشاريع المحدّدة، وفي مقدمتها ملف الإهراءات، حيث تم الاتفاق على تفعيل الهبة الكويتية المخصصة لإجراء الدراسات اللازمة في هذا الشأن".

وأكد البحر أن "الهبة لا تزال قائمة، مع الاستعداد الكامل لتفعيلها، في خطوة تمهّد لإنشاء صندوق تمويل مشترك بالتعاون مع جهات أخرى، بهدف بناء إهراءات جديدة تلبي احتياجات لبنان الاستراتيجية".