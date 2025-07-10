حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الخميس، من تكرار ما وصفه "بالعدوان على إيران"، متوعدًا بأن رد طهران سيكون "أكثر حسما وإيلاما".

ونقلت وكالة "ميزان" أن الرئيس الإيراني أبلغ رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في مكالمة هاتفية، بأن تعاون طهران مع وكالة الطاقة الذرية يعتمد على "تصحيح الوكالة لمعاييرها المزدوجة" بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشار بزشكيان إلى "تاريخ التعاون الواسع والمبني على مبادئ" بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الماضية، بحسب وكالة أنباء "إرنا".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس في تصريحات لـ"رويترز" حول الضربات الأميركية على منشآت إيران النووية الشهر الماضي، إن معلومات المخابرات الإسرائيلية توضح أن اليورانيوم المخصب في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان لم يُنقل قبل الضربات الأميركية.

ومن جانبها، أكدت الاستخبارات الفرنسية أنّ مكونات برنامج إيران النووي تضررت بشدة، جراء القصف الأميركي.

وقال رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية، نيكولا ليرنر، إن بعض مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب دُمرت جراء الغارات الأميركية والإسرائيلية، ما أعاد "جميع جوانب برنامج طهران النووي إلى الوراء لعدة أشهر".

وكشف مسؤولون أوروبيون أن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى تفاقم الغضب في طهران، ما جعلها أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية.

وأشار المسؤولون الأوروبيون أيضا إلى أن هناك حاجة إلى اتفاق لاحتواء البرنامج النووي الإيراني بما يمنع تطوير طهران لسلاح ذري في الخفاء.

وأصدر بزشكيان الأسبوع الماضي قانونا بتعليق التعاون مع الوكالة التي قالت إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران.

وساءت العلاقات بين إيران والوكالة الذرية منذ أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي بدعوى منع طهران من تطوير سلاح ذري.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وتنفي سعيها لامتلاك أسلحة ذرية.

وتتهم طهران وكالة الطاقة الذرية بالتقاعس عن التنديد بالهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتقول إن الوكالة مهدت الطريق للقصف بإصدارها قرارا أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال عدم الانتشار النووي.

وأدى قصف المنشآت النووية الإيرانية إلى حرب استمرت 12 يوما، أطلقت خلالها إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

ولم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول المنشآت الإيرانية منذ حملة القصف، وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن عودة المفتشين على رأس أولوياته.