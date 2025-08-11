يناشد رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان، الدكتور جورج البركس، جميع اصحاب المحطات ويؤكد على ضرورة مراقبة اداء موظفيهم والتزامهم بتطبيق الاجراءات المتوجبة حمايةً للسلامة العامة وتفادياً لأي حادث أو حريق وحفاظاً على ارواح الزبائن والعمال وخاصةً في هذه الايام حيث تتخطى حرارة الطقس 40 درجة.

لذلك يتوجب التقيد بالارشادات التالية :

1- منع التدخين اطلاقاً في كامل حرم المحطة على مدار الساعة.

2- ايقاف تشغيل محرك السيارة خلال عملية التعبئة.

3- عدم تعبئة خزان السيارة بشكل مفرط بحيث ينزلق البنزين الى الخارج.

4- التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.

5- عدم تعبئة البنزين في غالونات ولا سيما تخزينه في مستودعات مقفلة وحارة.

6- عدم ترك غالونات بنزين، حتى لو فارغة، تحت اشعة الشمس.

7- مراقبة وعزل محيط عملية تفريغ المحروقات من الصهريج في خزانات المحطة.

8- ابقاء طفايات الحريق قريبة من المسؤولين عن عملية تفريغ الصهريج.

9- تجنب استعمال الهواتف المحمولة خلال عملية تفريغ الصهريج أو تعبئة السيارات.

10- التأكد من وجود فرد رش مياه في المغسل مع نربيش طويل لاستعماله بسهولة لتبريد ارض المحطة أو مكافحة أي حريق.

11- التأكد من توفر معدات الاطفاء ووجود عدد كاف من الطفايات ومن صلاحيتها وكيفية توزيعها الجغرافي في المحطة وتدريب العمال على استعمالها.

12- التشدد في مراقبة عمال الصيانة في حال هناك ورشة اشغال حديد أو اعمال كهربائية.

13- مراقبة عمل مولد الطاقة وصيانته بحيث لا ترتفع حرارته تفادياً لحادث أو حريق.

14- التأكد من عدم تواجد مخارج قساطل تنفيس الخزانات بالقرب من مصدر حراري.

15- التشدد بمراقبة غرف وحمامات العمال وتجهيزات تسخين المياه والطبخ.

16- مكافحة هدر المياه غير الضرورية وتوعية العمال على اهمية توفير أي نقط ماء.

17- التأكد من أن الزيوت المعدنية المستعملة، لا ترمى في مجاري الصرف الصحي، بل تخزن في مستوعبات خاصة لتسلم لاحقاً لمؤسسات صناعية مختصة.

