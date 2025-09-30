التقى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، عدداً من الإعلاميين اللبنانيين، ضمن سلسلة لقاءات “جسور”.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول عدد من القضايا والشؤون الداخلية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار مبادرة “جسور” التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع النخب الفكرية والثقافية والإعلامية في لبنان، بالإضافة إلى المراكز البحثية والجامعات، لتكوين رؤية مستدامة مشتركة تصب في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويأتي ذلك إيماناً بأهمية التواصل وتبادل الأفكار بين الجانبين، دعماً لجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والازدهار في لبنان.