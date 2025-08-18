في موقف لا يخلو من "الانتقام" أحرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصحفي الذي سأله في زيارته السابقة للبيت الأبيض شهر فبراير الماضي عن سبب عدم ارتدائه البدلة.

ويبدو أن زيلينسكي تدارك "خطأ البدلة" هذه المرة، وارتدى جاكيت أسود، الأمر الذي دفع الصحفي ذاته للثناء على مظهره الأنيق.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيد الصحفي أيضا، وقال أنه أخبر زيلينسكي عن أناقته في هذه المرة.

إلا أن زيلينسكي استغل الموقف ليقول للصحفي: "هذه نفس البدلة التي لبستها أنت في المؤتمر الماضي".

وسادت أجواء من التوتر على لقاء فبراير الذي جنع ترامب وزيلنسكي، وإحدى الأسئلة التي طُرحت على الأخير حينها كانت عن سبب عدم ارتدائه بدلة رسمية.

وسأله الصحفي حينها: "لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى منصب في بلادك وترفض ارتداء بدلة. هل تملك بدلة؟ كثير من الأميركيين يرون أن هذا تصرف غير محترم تجاه مكانتك".

ورد زيلينسكي حينها ساخراً بأنه سيرتدي "الزي الرسمي" بعد انتهاء الحرب.