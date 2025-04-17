هبطت طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” الأميركية اضطراريًّا، بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دنفر بولاية كولورادو الأميركية، متجهة إلى إدمونتون في كندا.

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وقال الطيار، وفقا لشبكة “إي بي سي” الإخبارية: “أرنب يمر عبر المحرك رقم 2. هذا يكفي”.

في حين أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، أن الطائرة التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.

وذكرت شركة “يونايتد إيرلاينز” في بيان: “عادت رحلتنا من دنفر إلى إدمونتون بسلام إلى دنفر لمعالجة احتمال اصطدام حيوانات برية بالطائرة”.