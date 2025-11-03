6:09 AMClock
عدل وأمن
بالفيديو- مسيّرة تلقي قنبلة قرب جرافة في الخيام ليلا

ألقت "درون" اسرائيلية ليلا، قنبلة قرب جرافة في الحي الشمالي في الخيام، دون وقوع إصابات.

