بالفيديو- إصابات في إطلاق نار في حي يهودي في نيويورك

أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بإصابة عدة أشخاص جراء حادث إطلاق نار داخل مطعم في حي بروكلين بنيويورك، الأحد، فيما لا يزال المشتبه به هاربًا من موقع الحادث.

وذكرت صحيفة “ذا بوست” أن الشرطة استجابت لبلاغات عن إطلاق نار في مطعم “تيست أوف ذا سيتي لاونج”، وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة الإصابات أو الحالة الصحية للضحايا.

من جانبها، أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع في حي يهودي بالمدينة.

