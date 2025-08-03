أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه نفّذ غارة على أهداف بجنوب ‏سوريا أمس.‏

وقال إنه صادر أسلحة واستجوب عددا من المشتبه بهم الذين قال إنهم ‏متورطون في تهريب أسلحة في المنطقة.‏

وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة ‏أكس، تم تنفيذ " مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن: قوات ‏الجيش الإسرائيلي عثرت وصادرت وسائل قتالية في منطقة جنوب ‏سوريا".‏

وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات اللواء 226 ‏تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 ‏بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيًا في ‏منطقة قرية حضر في جنوب سوريا". ‏

وتابع أدرعي: "في ضوء متابعة استخبارية مسبقة وتحقيق معمق ‏في الميدان داهمت القوات أربع مناطق بشكل متزامن وعثرت على ‏وسائل قتالية عديدة تاجر بها المشتبه فيهم". ‏

وختم: "تنتشر قوات الفرقة 210 في الميدان للعمل لمنع تموضع ‏عناصر إرهابية على الحدود السورية ولحماية مواطني دولة ‏إسرائيل".‏

https://x.com/i/status/1951918480183169359