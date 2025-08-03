أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه نفّذ غارة على أهداف بجنوب سوريا أمس.
وقال إنه صادر أسلحة واستجوب عددا من المشتبه بهم الذين قال إنهم متورطون في تهريب أسلحة في المنطقة.
وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة أكس، تم تنفيذ " مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن: قوات الجيش الإسرائيلي عثرت وصادرت وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا".
وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيًا في منطقة قرية حضر في جنوب سوريا".
وتابع أدرعي: "في ضوء متابعة استخبارية مسبقة وتحقيق معمق في الميدان داهمت القوات أربع مناطق بشكل متزامن وعثرت على وسائل قتالية عديدة تاجر بها المشتبه فيهم".
وختم: "تنتشر قوات الفرقة 210 في الميدان للعمل لمنع تموضع عناصر إرهابية على الحدود السورية ولحماية مواطني دولة إسرائيل".
https://x.com/i/status/1951918480183169359