أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصّة "إكس"، أنّ الجيش وجهاز "الشاباك" كشفا صورة جديدة تعود للمدعو حذيفة الكحلوت المعروف بلقب "أبو عبيدة"، والذي كان يشغل منصب الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس ورئيس منظومة الدعاية فيها.

وأوضح أدرعي أنّ الكحلوت قُضي عليه السبت الماضي خلال عملية مشتركة، لافتًا إلى أنّه كان يعدّ "الوجه الإعلامي" للحركة والمسؤول عن جهود الدعاية والحرب النفسية.

وأشار إلى أنّ وثيقة عُثر عليها في قطاع غزة، ويجري الكشف عنها الآن، أظهرت الكحلوت إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، معتبرًا ذلك دليلًا إضافيًا على موقعه في القيادة العملياتية للحركة.

وأضاف أدرعي أنّ الكحلوت، الذي اعتاد الظهور مقنّعًا، كان يقف وراء نشر مقاطع فيديو مرتبطة بعملية 7 تشرين الأول، والتي شملت مشاهد لاختطاف جنود ومدنيين إسرائيليين إلى داخل غزة، في إطار ما وصفه بمحاولات للتأثير على الرأي العام.

