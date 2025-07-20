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Jul 20, 2025 2:32 PMClock
اقليميات
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بالصّور - تجهيز 25 مركز إيواء في درعا

جهّزت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية 25 مركزا للإيواء في محافظة درعا جنوبي سوريا، وباشرت تنظيم نقل النازحين من مدينة السويداء وريفها إليها.

وجاء في بيان الدفاع المدني السوري، أنه في إطار الاستجابة المستمرة من غرفة العمليات التي شكلتها وزارة الطوارئ للاستجابة الطارئة للأحداث في مدينة السويداء جنوبي سوريا، ساعدت الفرق بتجهيز 25 مركزا للإيواء في محافظة درعا ونقل العائلات التي قصدت المراكز من مدينة السويداء وريفها إلى تلك المراكز.

وأشار البيان إلى أن نقل العائلات جرى بناء على رغبتها، بينما تواصل فرق الإنقاذ أعمالها بتوفير المستلزمات الأساسية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى.

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