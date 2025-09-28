أفادت "روسيا اليوم" بأنّ القوات الإسرائيلية دمّرت مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالكامل، حيث لم يبقَ منها أي مبنى قائم.

وأشارت إلى أنّ الصّورة المرفقة تُظهر حجم الخراب الشامل الذي أصاب المدينة.

ووفقا لما نشره الصحافي الإسرائيلي أور فيالكوف، فقد أنهى الجيش الإسرائيلي تدمير آخر المنازل المتبقية في بيت حانون.

وأكد فيالكوف في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الإسرائيلي "أنهى تدمير بيت حانون بشكل كامل، ولم يبقَ شيء سوى التراب"، مشيراً إلى أن هذا التوثيق يمثّل نهاية وجود المدينة من الناحية العمرانية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".