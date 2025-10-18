أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه في “إطار الجهود الأمنية المتواصلة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، نفذ جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عملية أمنية محكمة استهدفت خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة معضمية القلمون شمال المحافظة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد مستمر لتحركات العناصر الإرهابية”.

وتمت مصادرة الأسلحة والذخائر، وأُحيل المجرمون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن هذه العملية تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتعكس جاهزية وكفاءة كوادرها في حماية أمن الوطن والمواطنين.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية، فيما لقي الثاني حتفه أثناء محاولته تفجير نفسه، وتوفي الثالث متأثراً بجراحه نتيجة الاشتباكات. كما عُثر على أسلحة وذخائر وحزام ناسف معدّ للتفجير، في إطار جهود الوحدات الأمنية لضمان أمن الوطن واستقرار المواطنين.