أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لها عن مكافأة مالية قد تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو هوية خَضْرة عيسى، القيادية البارزة في تنظيم داعش.

وذكر البرنامج أن خَضْرة عيسى، المعروفة أيضًا بلقب "أم قعقاع الصومالية"، شغلت منصبًا قياديًا كـ"معلمة شريعة" ضمن كتائب نسائية تابعة للتنظيم، وكانت تؤيد الهجمات الانتحارية وقتل المدنيين الأبرياء. وتحمل الجنسية الهولندية وتنحدر من أصول صومالية.

وأكدت الوزارة أن ابتسامتها الظاهرة في الصور لا تعكس حقيقتها، فهي عنصر متطرف ينفذ قوانين الشريعة بوحشية ضد النساء.