باريس تُندد بخطة بناء مستوطنات: تهديد لحل الدولتين وتقسيم للضفة الغربية

ندّدت فرنسا بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكّل “انتهاكا جسيما للقانون الدولي”، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.
وقال المتحدث إن “فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الاسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة إي 1 (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس”.

ورأت باريس أن استكمال هذا المشروع الاستيطاني “سيُقسّم الضفة الغربية إلى قسمين، ويُقوّض بشكل خطير حل الدولتين، وهو الوحيد القادر على ضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأكدت أنها “لا تزال تتحرك إلى جانب شركائها الأوروبيين لزيادة الضغط على إسرائيل، من أجل وضع حد للاستعمار، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الاستعمار”، بحسب المتحدث.

