دان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الوضع الإنساني في غزة واصفاً اياه بـ "غير المقبول" مشيراً الى أن "ما يحدث فضيحة ويجب أن تتوقف فورا".



كما طالب الوزير بأن "تتمكن الصحافة من الدخول إلى غزة لتظهر ما يحدث هناك" في حين أن "الهجمة الإسرائيلية البرية الجديدة مدانة ولم يعد هناك أي مبرر لهذا الهجوم على غزة".