وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حملة الناشطين المتضامنين مع الفلسطينيين، وبينهم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية"، والتي تنقل مساعدات إلى غزة بأنها "غير مسؤولة و لا يمكن أن تساعد في حل الكارثة الإنسانية الحالية".

وانضمت الى السفينة "حنظلة" التي تقل 18 ناشطا وثلاثة صحافيين، نائبتان من حزب "فرنسا الأبية" (LFI) هما غابرييل كاتالا وإيما فورو لدى توقفها في غاليبولي بجنوب شرق إيطاليا في 18 تموز.

ودعت كاتالا الأحد متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعية إلى مناشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، لضمان سلامتهم.

ورد بارو على منصة إكس "تنطبق نصائح السفر على الجميع، بما في ذلك نواب فرنسا الأبية، إن الذهاب إلى غزة ينطوي على مخاطر، ولا يُنصح به قطعيا، ولا يمكن أن يساعد في حل الكارثة الإنسانية الحالية في المكان".

وأضاف: "إن الفرق (التابعة لوزارة الخارجية) التي تم نشرها بالفعل، تقوم بمهمتها القنصلية لإدارة عواقب هذه المبادرة غير المسؤولة على أكمل وجه".

والناشطون على متن السفينة هم ستة فرنسيين وأربعة أميركيين واستراليان واسبانيان واميركي اسرائيلي وإيطالي ونروجي وتونسي، بحسب النائبة.