أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المحادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا، تؤسس لتطبيع العلاقات مع أميركا، مبيناً أن اللقاء تم في أجواء من الاحترام المتبادل.

كما قال بوتين في مؤتمر صحافي عقب "القمة التاريخية"، "أسسنا اتصالات مباشرة جيدة للغاية مع ترامب"، مضيفاً "يجب تخطي العداء مع أميركا إلى الحوار".

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى أدنى مستوى مؤخراً، وأضاف "من الضروري تصحيح مسار العلاقات مع أميركا والبدء في العمل المشترك".

وتابع الرئيس الروسي بالقول "التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون طويلة الأمد"، مشيرا إلى أنه شرح للرئيس الأميركي الرؤية الروسية بشأن الأزمة مع كييف.

كما أردف "أتفق مع ترامب على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا لكن مع تلبية مطالبنا"، مبيناً أن هناك رغبة حقيقة من الرئيس الأميركي لحل النزاع مع كييف.

"سأتواصل معك مرة ثانية قريبا"

من جانبه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاجتماع مع بوتين بأنه "مثمر جداً".

وقال في كلمة مختصرة في المؤتمر الصحافي "نريد أن نتجاوز الخلافات مع روسيا وفي طريقنا لحل معظم القضايا".

كما تابع "سأطلع الرئيس الأوكراني زيلينسكي والقادة الأوروبيين على نتائج اجتماع ألاسكا".

وأشار ترامب إلى أن بوتين يريد أن تنتهي الحرب ووقف إسالة الدماء.

وفي نهاية المؤتمر الصحافي خاطب ترامب بوتين بالقول "سأتواصل معك مرة ثانية قريبا". وغادر الزعيمان دون تلقي أي أسئلة من وسائل الإعلام المتواجدة.

"ممتازة"

وأعلن الكرملين إن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا قد انتهت. وقال إن محادثات بوتين وترامب سارت على نحو جيد للغاية.

كما صرح وزير الدفاع الروسي أندرية بيلاوسوف عقب اجتماع ترامب وبوتين أن "الأجواء ممتازة".

بدوره، قال السفير الروسي في واشنطن، ألكسندر دارشييف، أن محادثات ترامب وبوتين كانت عملية وتهدف لتحقيق نتائج، مشيرا إلى أن استعادة الحركة الجوية بين البلدين ضمن المناقشات بين موسكو وواشنطن.

وتابع "إعداد كافة الوثائق لاستعادة الرحلات الجوية والأمر قيد المناقشة".

"جيدة للغاية"

كذلك، أفاد المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف للتلفزيون الرسمي إن المحادثات في ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مضت على نحو جيد "للغاية".

واختتم الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد لقاء استمر لمدة ساعتين و45 دقيقة في "قمة تاريخية"، عقدت اليوم الجمعة، في قاعدة إلمندورف- ديتشاردسون العسكرية في أنكوراج، كبرى مدن ألاسكا.

"تاريخية"



ووصف البيت الأبيض القمة بين ترامب وبوتين بأنها "تاريخية"، فيما ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن لقاء الزعيمان يؤسس لنهاية عزلة روسيا عن الغرب.

وشارك في القمة إلى جانب ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص إلى روسيا ستيف ويتكوف، ووزراء الخزانة والتجارة، بالإضافة إلى كبار المبعوثين ومستشاري البيت الأبيض.

فيما رافق بوتين في أول زيارة له الى دولة غربية منذ غزو بلاده لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وزير الخارجية سيرغي لافروف والمستشار الرئاسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف وأنطون سيلوانوف وزير المالية وكيريل ديمتريف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.