نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي "يتلقى حماية أمنية على مدار الساعة منذ أسابيع، عقب تهديد قادم من إيران".



وحسب الصحيفة، تتولى وحدة النخبة في أجهزة الأمن في النمسا حماية غروسي، بعد أن تلقت وكالة الاستخبارات النمساوية معلومات عن تهديد مصدره "جهة ثالثة"، لرئيس الوكالة ومقرها فيينا.



وكانت إيران اتهمت غروسي بالمساهمة في إشعال فتيل حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوما في حزيران الماضي، قائلة إن "تقاريره عن البرنامج النووي الإيراني كانت متحيزة، ونشرت مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن الأنشطة النووية لطهران".



ودعا كبار المسؤولين الإيرانيين إلى إقالته من منصبه ومحاكمته.



وكان علي لاريجاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني أحد كبار مساعدي المرشد الأعلى، كتب في منشور سابق على منصة "إكس": "عندما تنتهي الحرب، سنتعامل مع غروسي".