زار النائب شربل مسعد وزير الأشغال والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة. وبحسب بيان المكتب الاعلامي لمسعد، "تم البحث في سبل تفعيل عمل الوزارة لخدمة المواطنين، والتطرق مطولا إلى أوضاع الطرقات في منطقة جزين والجوار والحاجة الملحة لصيانتها وتعبيدها بما يسهل حركة التنقل ويعزز السلامة المرورية، وناقش الجانبان آلية وضع خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية وفق الأولويات الملحة".

وأكد النائب مسعد أن "تعبيد الطرقات وصيانتها سينفذ قريبا وهو من مال الدولة ومن حق كل مواطن ويجب أن ينفذ بشفافية تامة، ولا يجوز أن يستسمر لأهداف سياسية أو انتخابية".

وشدد مسعد في ختام اللقاء، على "أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتأمين المشاريع الحيوية التي تلبي حاجات الناس".