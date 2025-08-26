المركزية- انطلقت صباح اليوم عملية "رشّ أحراج الصنوبر" التي تنظّمها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجيش اللبناني في القرى التالية حصراً: قرطاضة، زندوقة، القصيبة، الكنَيسة، أرصون، إضافةً إلى خراج رأس المتن المتداخل مع هذه القرى.

وتهدف عملية الرّش للقضاء على حشرة "البق" الدخيلة على الصنوبر Leptoglossus occidentalis، على أن تتواصل بالتتابع حتى يوم غد الأربعاء.

ويُشرف على عملية الرّش العميد المشارك في الدراسات العليا للعلوم والتكنولوجيا في جامعة الروح القدس - الكسليك ومدير "المركز الأعلى للبحوث" في الـUSEK الدكتور نبيل نمر، المهندس ميشال باسيل من وزارة الزراعة، إلى جانب تقنيين من الوزارة.