المركزية- بناءً على توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، وبالتنسيق والتعاون التام مع محافظ الجنوب والجهات الأمنية في المنطقة، بدأت حملة مشتركة مع باقي الوزارات لتكثيف عمل مراقبي ومفتشي الوزارات في الجنوب، على أن تمتد الحملة على كافة الأراضي اللبنانية لاحقاً.

وانطلقت صباح أمس فِرق مشتركة من مفتشي مصالح الاقتصاد والصحة والزراعة في محافظة الجنوب بتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو بحملة رقابية مكثفة على المؤسسات الغذائية ، الملاحم ، الأفران ، ومحال بيع الدجاج ، بمؤازرة قوة من المكتب الإقليمي لجهاز الأمن العام في الجنوب بهدف التثبت من التزامهم معايير الشروط الصحية لسلامة الغذاء .

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للوزير بساط، جاءت حصيلة جولات المفتشين في اليوم الأول للحملة والتي شملت 20 مؤسسة غذائية في سوق صيدا التجارية، تنظيم محضري ضبط بحق ملحمة وفرن لعدم التزامهما بالقواعد العامة لسلامة الغذاء ، وتوقيفهما الفوري عن العمل لحين تسوية أوضاعهم وفق المعايير المطلوبة .

كما تم توجيه انذارين بحق صاحب مسلخ لبيع الدجاج ومحل لبيع الالبان والاجبان مع اعطاء مهلة زمنية لتنفيذهم الاجراءات الصحية اللازمة ، وتنبيهات وملاحظات لعشر مؤسسات بهدف تحسين شروط استمرارية عملها .

وأشار البيان إلى أن الحملة التي بدأت في مدينة صيدا، ستتوسع في الأيام المقبلة لتشمل قضاءي صور وجزين.