سمعت في الأيام الأخيرة، انتقادات داخل البيت الأبيض لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية أنشطة إسرائيل في سوريا الأسبوع الماضي. وأفاد بهذا موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم.

خبير تركي :"إسرائيل تريد استغلال الملف السوري لحل ملف استثمار الطاقة شمال بحر المتوسط مع تركيا"

ووفقًا للتقرير نفسه، وُجّهت انتقادات البيت الأبيض تحديدًا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، حيث نُقل عن أحد المصادر قوله: "بيبي يتصرف كالمجنون، فهو يقصف كل شيء طوال الوقت". وأضاف المصدر نفسه أنه من خلال القيام بذلك، يُمكنه تقويض "كل ما يفعله ترامب للشرق الأوسط".

وروى مصدر آخر كيف اتصل ترامب بنتنياهو بعد الهجوم على الكنيسة في غزة وسأله: "ما الذي يحدث بحق الجحيم؟"، بينما أشار مصدر آخر إلى أن نتنياهو يتصرف كـ"طفل لا يحسن التصرف". تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد الحدث وطلب من نتنياهو إصدار بيان أن الحديث يدور عن خطأ.

هاجم سلاح الجو الإسرائيلي السويداء في جنوب سوريا، بعد دخول قوات الحكومة السورية المدينة عقب اشتباكات بين الفصائل المسلحة والسكان الدروز المحليين. كما هاجمت إسرائيل القصر الرئاسي في دمشق. أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان توم باراك خلال عطلة نهاية الأسبوع أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع اتفقا على وقف إطلاق النار.