أفادت شرطة محافظة أبين اليمنية، الثلاثاء، بأن القارب الذي تعرض للغرق قبالة سواحل شقرة بالمحافظة كان يحمل 200 مهاجر إفريقي.

وقالت شرطة محافظة أبين، إنه تم دفن 56 جثة، بينهم 42 من الذكور، و14 من الأناث، بالتنسيق مع الجهات الصحية والنيابة العامة، وأضافت: “تلقينا بلاغات بوجود عشرات الجثث الأخرى المنتشرة على سواحل شُقرة”.

ودعت “كافة المنظمات الدولية والحقوقية إلى الاضطلاع بدورها الإنساني في هذه الحادثة المأساوية”.

ولاتزال الفرق الأمنية والبحث الجنائي تعمل ميدانيا على استكمال عمليات التوثيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الكارثة الإنسانية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الإثنين مقتل 68 مهاجرا إفريقيا، وفقدان 74 آخرين، بعد انقلاب قاربهم الأحد في المياه قبالة سواحل اليمن.