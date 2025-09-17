المركزية - وجهت "اليازا" نداء عاجلا جاء فيه: "اليوم الأربعاء ١٧ أيلول ٢٠٢٥، الساعة ١٤:٣٠، سقط كونتينر في مرفأ بيروت بطريقة كارثية تهدد سلامة العمّال وكل من يتواجد في المرفأ! إلى متى يبقى الاستهتار بأرواح الناس؟ إلى متى يبقى النقل والتوضيب يتم بطرق بدائية وخطيرة؟! الـ كونتينر مش لعبة… سقوطه اليوم كان ممكن يقتل أبرياء ويحوّل المرفأ لمسرح كارثة! اليازا تطلق نداء إلى وزارة الأشغال العامة والنقل والى إدارة مرفأ بيروت لوضع خطط للسلامة العامة والسلامة المرورية تتضمن التزاما بجودة الشاحنات وبمواصفات السلامة اللازمة".