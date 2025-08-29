فيما كان لبنان ينتظر ان يحمل اليه الموفد الاميركي توم براك والموفدة السابقة مورغن اورتيغاس، ردا ايجابيا من حكومة اسرائيل على الورقة الاميركية، للمباشرة بحل مشكلة الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوبية وتشعباتها، تبين عودة الجانب الاسرائيلي للتذرع بالشرط الاساس لتنفيذ بنود الورقة، وهو مباشرة الحكومة اللبنانية بالخطوات العملية لنزع سلاح حزب الله، قبل قيام اسرائيل بأي خطوة مقابلة.

وبينما التزم بعض المسؤولين الصمت وعدم اصدار اي موقف رسمي قاطع من مهمة الموفد الاميركي، ومصير الوساطة الاميركية، رأى البعض الآخر ان اسرائيل تحاول ابتزاز لبنان بموقفها، لاستدراجه لتقديم تنازلات تتجاوز مضمون الورقة، الى ابعد من ذلك، وقد يكون ما اثير عن امكانية طرح اجراء ترتيبات امنية مقبلة، او ما يشابها في ظل الحديث عن احتمال التوقيع على اتفاقية امنية بين سوريا واسرائيل قريبا .

ولكن بالرغم من هذا الرد الاسرائيلي السلبي وانعكاساته على الداخل اللبناني، الذي يحضّر نفسه لمعرفة مضمون الخطة العملانية التي سيقدمها الجيش اللبناني لمجلس الوزراء بعد ايام معدودة، لحصر السلاح بيد الدولة ومن ضمنه سلاح الحزب، يُجمع كبار المسؤولين على استمرار الوساطة الاميركية بالتفاوض مع اسرائيل لتنفيذ مضمون الورقة، بالرغم من الجواب الاسرائيلي السلبي من المباشرة لتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، لان الجانب الاميركي لم يبلِّغ لبنان عن توقف مهمته، وهو يواصل وساطته مع الحكومة الاسرائيلية، ويصرُّ على تحقيق تقدم في وقت قريب بهذا الخصوص.

هناك من يؤكد ان الوساطة الاميركية لم تتوقف منذ طرح الورقة الاميركية قبل اشهر قليلة، والدليل على ذلك، زيارات اورتيغاس وبراك المتعددة الى لبنان والمنطقة، والمتابعة الدؤوبة لتنفيذ بنود الورقة الاميركية المقدمة للبنان، لان هناك اصرارا اميركيا على تجاوز العقبات ومساعدة لبنان على حل مشكلة الاحتلال الاسرائيلي للمواقع الخمسة بداية، والانطلاق منها لتنفيذ باقي بنود الورقة الاميريكية.

لم يلاحظ اي مسؤول تعثر الوساطة الاميركية، جراء ردّ اسرائيل السلبي، ويعتبر ما يحصل من ضمن اساليب الابتزاز الاسرائيلي للبنان، وهذا ليس جديدا، وكان يحصل من قبل بالمفاوضات السابقة خلال العام الماضي، ويهم لبنان استمرار الوساطة الاميركية، لانها الوحيدة التي يؤمل من خلالها التحرك بفاعلية، لحمل اسرائيل على ملاقاة قرار الحكومة اللبنانية، بحصر السلاح بيدها، والقيام بخطوة مقابلة بالانسحاب من احد المواقع الخمسة ولو تطلَّب ذلك بعض الوقت.

معروف الداعوق - اللواء

