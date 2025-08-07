المركزية- تقديرًا للدعم المباشر والتوجيه المسؤول من رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وفي خطوة تؤسس لانطلاقة العمل المؤسسي المنظم لزراعة القنب لأغراض صناعية وطبية، عقدت الهيئة الناظمة لزراعة القنب اجتماعها الجماعي الأول في مكتب وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، الذي كان له الدور المحوري في إنجاز ملف التعيينات ومواكبة هذا الاستحقاق الوطني الحساس.

وجاء هذا اللقاء تقديرًا للجهود التي بذلها الوزير هاني في سبيل تشكيل الهيئة ومتابعة مراحل الإعداد القانونية والإدارية لإطلاقها. وقد شكّل الاجتماع مناسبة تعارف بين أعضاء الهيئة، حيث استعرض كلّ عضو خلفيته العلمية أو المهنية، سواء في الشأن الوزاري أو البحثي، ما أرسى قاعدة تفاهم وانسجام للعمل المشترك.

وأكد الحاضرون على أهمية هذه الخطوة في سياق تنظيم هذا القطاع الحيوي وفقًا للقوانين المرعية، وبما يضمن حماية المصلحة الوطنية العليا ويعزز الثقة العامة بمسار التقنين والإدارة الرشيدة، مع توجيه شكر لدولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على دعمه وتوجيهه في هذا المسار الوطني المسؤول.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الهيئة الناظمة وأعضاؤها عن امتنانهم لدعم الوزير هاني، وتمنّوا عليه مواصلة مواكبته للعمل التنفيذي للهيئة في مراحلها المقبلة، بما يعزز فرص النجاح ويكرّس دور لبنان الريادي في اعتماد نماذج إنتاج زراعي مبتكرة ومسؤولة.