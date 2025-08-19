أعلن موقع Naval Today أن شركة (GRSE) سلّمت البحرية الهندية سفينة أبحاث جديدة من فئة “ساندهاياك”.

وجاءت هذه الخطوة تتويجا لمسار بدأ في أبريل 2016، عندما وجهت البحرية الهندية طلبات عروض إلى ست شركات بناء سفن محلية (4 حكومية، وشركتان خاصتان) للحصول على أربع سفن أبحاث بحرية، وفي أيلول2017 فازت شركة (GRSE) بالمناقصة، لتوقع في تشرين الأول العام الذي يليه عقدا بقيمة 34 مليار روبية (حوالي 400 مليون دولار أميركي).

وتم إنزال أول سفينة من “ساندهاياك” إلى المياه في كانون الأول 2021، وتسليمها للبحرية بعد عامين، تلتها السفينة الثانية “نيرديشاك” التي دخلت الخدمة في كانون الأول 2024.

أما السفينة الثالثة، المسماة “إكشاك”، فقد بدأت عمليات تصنيعها في آب 2021، وأنزلت إلى المياه في تشرين الثاني 2022، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة رسميا في أيلول من العام الجاري، والسفينة الرابعة والأخيرة في السلسلة “سانشودهاك”، أنزلت إلى المياه في حزيران 2023، ومن المقرر تسليمها في أوائل عام 2026.