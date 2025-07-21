إرتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، مع قلق المتعاملين لتأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على مستوردي النفط الروسي. ويأتي ذلك في وقت يشعر المتعاملون في سوق الطاقة، بالقلق من أن الرسوم الجمركية ربما تضعف الطلب على الوقود مع قيام منتجين في الشرق الأوسط بزيادة الإنتاج.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، زادت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” لشهر آب المقبل بنسبة 0.53% إلى 67.70 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أيلول المقبل بنسبة 0.27% إلى 69.47 دولار للبرميل.