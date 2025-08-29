Aug 29, 2025 10:40 AMClock
اقتصاد
الميدل إيست: تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات

 أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه "ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من أبو ظبي، دبي، الدمام، جدة، لارنكا، القاهرة وفرانكفورت للفترة الممتدة من يوم السبت الموافق في 30 آب 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 03 أيلول 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
الرحلات المعدلة ليوم السبت 30 آب 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 418    بيروت    أبو ظبي    15:25    16:25    تأخير موعد الاقلاع
ME 419    أبو ظبي    بيروت    20:35    21:35    تأخير موعد الاقلاع
ME 442    بيروت    الدمام    17:35    21:15    تأخير موعد الاقلاع
ME 443    الدمام    بيروت    20:55    00:35 (+1)    تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      (+1) الاقلاع من الدمام فجر يوم الأحد الموافق في 31 آب 2025
الرحلات المعدلة ليوم الاحد 31 آب 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 364    بيروت    جدة    08:55    06:05    تبكير موعد الاقلاع
ME 365    جدة    بيروت    12:25    09:35    تبكير موعد الاقلاع
ME 217    بيروت    فرانكفورت    07:20    06:35    تبكير موعد الاقلاع
ME 218    فرانكفورت    بيروت    12:00    10:50    تبكير موعد الاقلاع
ME 418    بيروت    أبو ظبي    15:25    16:25    تأخير موعد الاقلاع
ME 419    أبو ظبي    بيروت    20:35    21:35    تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 1 أيلول 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 271    بيروت    لارنكا    08:25    06:00    تبكير موعد الاقلاع
ME 272    لارنكا    بيروت    09:55    07:30    تبكير موعد الاقلاع
ME 418    بيروت    أبو ظبي    15:25    16:45    تأخير موعد الاقلاع
ME 419    أبو ظبي    بيروت    20:35    21:55    تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

  
الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 2 أيلول 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 304    بيروت    القاهرة    07:45    12:15    تأخير موعد الاقلاع
ME 305    القاهرة    بيروت    10:05    14:35    تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 3 أيلول 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 428    بيروت    دبي    16:25    19:15    تأخير موعد الاقلاع
ME 429    دبي    بيروت    21:40    00:30 (+1)    تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      (+1) الاقلاع من دبي فجر يوم الخميس الموافق في 04 ايلول 2025

 يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً، في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

ودعت المسافرين لمزيد من المعلومات مراجعة مركز الإتصالات 
MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908  - 76-680444 -  76-680777: 
أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb

