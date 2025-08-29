أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه "ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من أبو ظبي، دبي، الدمام، جدة، لارنكا، القاهرة وفرانكفورت للفترة الممتدة من يوم السبت الموافق في 30 آب 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 03 أيلول 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم السبت 30 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 418 بيروت أبو ظبي 15:25 16:25 تأخير موعد الاقلاع

ME 419 أبو ظبي بيروت 20:35 21:35 تأخير موعد الاقلاع

ME 442 بيروت الدمام 17:35 21:15 تأخير موعد الاقلاع

ME 443 الدمام بيروت 20:55 00:35 (+1) تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من الدمام فجر يوم الأحد الموافق في 31 آب 2025

الرحلات المعدلة ليوم الاحد 31 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 364 بيروت جدة 08:55 06:05 تبكير موعد الاقلاع

ME 365 جدة بيروت 12:25 09:35 تبكير موعد الاقلاع

ME 217 بيروت فرانكفورت 07:20 06:35 تبكير موعد الاقلاع

ME 218 فرانكفورت بيروت 12:00 10:50 تبكير موعد الاقلاع

ME 418 بيروت أبو ظبي 15:25 16:25 تأخير موعد الاقلاع

ME 419 أبو ظبي بيروت 20:35 21:35 تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 1 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 271 بيروت لارنكا 08:25 06:00 تبكير موعد الاقلاع

ME 272 لارنكا بيروت 09:55 07:30 تبكير موعد الاقلاع

ME 418 بيروت أبو ظبي 15:25 16:45 تأخير موعد الاقلاع

ME 419 أبو ظبي بيروت 20:35 21:55 تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة



الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 2 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 304 بيروت القاهرة 07:45 12:15 تأخير موعد الاقلاع

ME 305 القاهرة بيروت 10:05 14:35 تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 3 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 428 بيروت دبي 16:25 19:15 تأخير موعد الاقلاع

ME 429 دبي بيروت 21:40 00:30 (+1) تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من دبي فجر يوم الخميس الموافق في 04 ايلول 2025

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً، في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

ودعت المسافرين لمزيد من المعلومات مراجعة مركز الإتصالات

MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908 - 76-680444 - 76-680777:

أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb