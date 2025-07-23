المركزية- التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون Jaques de Lajugie يرافقه المستشار للشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية في بيروت Hugo Bruel والمستشارة في السفارة kenza Ouazzanu.

وتركّز الاجتماع على الإصلاح المالي عموماً والتشريعات الإصلاحية خصوصاً، وقد عبّر الموفد الرئاسي عن التقدير والنظرة الإيجابية من الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي في شأن التقدم الذي حصل على صعيد قانون إصلاح المصارف وإقراره في "فرعية المال والموازنة"، والذي بات يشكّل مع قانون السرية المصرفية والقانون المنتظر للانتظام المالي واسترداد الودائع، السلة المطلوبة لإطلاق عملية التعافي كما المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تحضّره فرنسا والمرتقب عقده بين الخريف المقبل وقبل نهاية السنة.

وجرى الاتفاق على متابعة التواصل لاستعادة الثقة الكاملة بلبنان ونظامه المالي والمصرفي، ويبقى الأهم في هذه المرحلة إحالة الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الى مجلس النواب لبحثه وإقراره بما يؤمّن أرضية صالحة لاستعادة ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.