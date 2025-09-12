تَستكمل زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، بيروت، الخميس، مسيرةً حافلة من الموفدين والوسطاء الدوليين الذين تعاقبوا على لبنان منذ بداية الحرب اللبنانية في 1975، في محاولة لحلحلة الأزمات، والتعامل مع التعقيدات الدولية الممتدة إلى أزمات إقليمية، بالنظر إلى أن لبنان يهتز على الإيقاعات الإقليمية.

زيارة لودريان التي حملت بُعداً أمنياً وآخر اقتصادياً يتصلان بتثبيت الاستقرار وتطبيق القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني بما يمكّنه من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني، وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية المتصلة بـ«حصرية السلاح»، جاءت بعد وساطة الموفد الأميركي إلى بيروت توماس برّاك، خلال الأسابيع الماضية.

وساطات متغيرة

يقول وزير الخارجية الأسبق، فارس بويز، لـ«الشرق الأوسط»: «إنّ ظروف الوساطات الدولية تبدّلت كثيراً، ففي التسعينيات، ورغم انحياز واشنطن إلى إسرائيل، كانت تحتفظ بهامش يتيح لها تعديل بعض المواقف الإسرائيلية وتقديم حلول وسطية قابلة للحياة»، مضيفاً: «في عهد جيمس بايكر مثلاً، لم تكن واشنطن مجرّد ناقل رسائل، بل قادرة على فرض إيقاع تفاوضي، وهو ما لمسته شخصياً خلال التحضير لمؤتمر مدريد. حتى في مراحل سابقة، تمكّن مبعوثون مثل فيليب حبيب أو هنري كيسنجر من إنجاح مهماتهم بفضل هامش الحركة الذي امتلكوه».

يضيف بويز: «أما اليوم، فقد بات الموفدون الأميركيون يأتون إلى لبنان حاملين الموقف الإسرائيلي بحرفيته، من دون أي تعديل أو اجتهاد. تحولوا إلى مجرّد ناقلي رسائل، وهذه لا تسمى وساطة، لأن الوسيط الحقيقي يسحب الأمور نحو الوسط ويقترح حلولاً بديلة».

هذا التبدّل في طبيعة الوساطات يكتسب دلالته عند استعراض مسار الموفدين الدوليين إلى لبنان منذ اندلاع الحرب الأهلية. فمن أولوف ريدبيك عام 1976 إلى توماس براك عام 2025، ظلّت بيروت محطة دائمة للوسطاء.

أولوف ريدبيك… أول محاولة أممية

عام 1976، أوفدت الأمم المتحدة مبعوثها السويدي، أولوف ريدبيك، لفرض هدنة بعد اشتداد الحرب. لكن مهمته بقيت محدودة أمام تعقيدات الصراع وتشابكه الإقليمي.

فيليب حبيب… الوسيط الأميركي الأبرز

عام 1982، برز اسم فيليب حبيب الذي لعب دوراً محورياً خلال الاجتياح الإسرائيلي. تنقّل بين الأطراف المتحاربة معلناً: «أنا هنا لأوقف نزيف الدم»، وتمكّن بعد مفاوضات مضنية من تنظيم خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت تحت إشراف قوات متعددة الجنسيات.

ويشير السفير اللبناني السابق في واشنطن، أنطوان شديد، لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ لبنان «عرف منذ 1958 سلسلة طويلة من الموفدين: من ريتشارد مورفي إلى دين براون، وصولاً إلى فيليب حبيب وتيري رود لارسن، كان دورهم انعكاساً لأزمات أكبر من الساحة اللبنانية نفسها».

الطائف… تسوية برعاية عربية

عام 1989، انتقلت المبادرة إلى العرب. رعت اللجنة الثلاثية (السعودية، والجزائر، والمغرب) اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، ووضع حداً لحرب ممتدة على أكثر من 15 عاماً. وكان الاتفاق خلاصة محادثات بين اللبنانيين أنفسهم الذين لطالما كانوا على اختلاف عميق، واستضافتهم مدينة الطائف لفك العقد وتسوية الخلافات، مما أدى إلى إنتاج وثيقة وفاق وطني، لا تزال على فاعليتها ويتمسك بها الأطراف اللبنانيون.

«تفاهم نيسان»… كلمة دمشق

في التسعينات، كانت دمشق تمسك بالقرار اللبناني. لكن حرب 1996 أعادت واشنطن إلى الواجهة عبر مبعوثها دنيس روس، الذي قاد مفاوضات «تفاهم نيسان»، ونصّت على تجنّب استهداف المدنيين وإنشاء لجنة خماسية لمراقبة الخروقات.

القرار 1559… مبعوث الجدل

صدر القرار 1559 القاضي بانسحاب الجيش السوري ونزع سلاح الميليشيات، في عام 2004، وأوكلت متابعته إلى المبعوث الأممي تيري رود لارسن، الذي تحوّل إلى شخصية خلافية.

ويعلّق شديد: «الجغرافيا الجيوسياسية حكمت لبنان منذ القدم. الطوائف طلبت الحماية من الخارج: الإنجليز مع الدروز، والفرنسيون مع المسيحيين، والعثمانيون مع السنّة… هذه المعادلة جعلت القوى الكبرى تبحث دوماً عن موطئ قدم في لبنان، وكانت الطوائف تتودد إليها».

حرب 2006… وولادة القرار 1701

أفرزت الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006 القرار 1701 الذي نصّ على انتشار الجيش و«يونيفيل» جنوب الليطاني. تابع النرويجي غير بيدرسن ثم البريطاني مايكل ويليامز التنفيذ، لكنّ مهمتيهما اقتصرت على تثبيت التهدئة، فيما بقي ملف سلاح «حزب الله» معلقاً على طاولة الحوار الداخلي.

من الأزمة السورية إلى الانهيار المالي

عام 2011، مع اندلاع الحرب السورية، استضاف لبنان موجات نازحين، فأطلقت الأمم المتحدة مجموعة الدعم الدولية لمساعدته. وركّز الموفدون مثل سيغريد كاغ ويان كوبيش على الملف الإنساني ومنع انتقال الصراع.

لاحقاً، ومع حراك 2019 والانهيار المالي، برز الفرنسي بيار دوكان، فيما أطلق الرئيس إيمانويل ماكرون مبادرته بعد انفجار المرفأ 2020، لكنها تعثرت بفعل الانقسامات الداخلية.

2022… اتفاق الحدود البحرية

نجح الأميركي آموس هوكستين عام 2022 في إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، منهياً نزاعاً استمر عقداً كاملاً. اعتُبر الاتفاق إنجازاً تاريخياً فتح الباب أمام استغلال محتمل للثروة الغازية. لكنه لم ينجح لاحقاً في فصل الساحة اللبنانية عن ارتدادات حرب غزة.

في صيف 2025، تبنّت الحكومة اللبنانية قراراً تاريخياً بتكليف الجيش بحصر السلاح على كامل الأراضي. وبرز اسم المبعوث الأميركي من أصل لبناني توماس برّاك، الذي وصف القرار بـ«الجريء والتاريخي»، مؤكداً أنّ واشنطن «لا تفرض، بل تدعم خياراً لبنانياً داخلياً». لكن الإجماع الرسمي سرعان ما تبدّد بعد تحذيرات «حزب الله» من معركة كبرى إذا فُرض نزع سلاحه بالقوة، معتبراً أنّ «القرار يمسّ جوهر معادلة الردع مع إسرائيل».

أسرى الموقع الجغرافي

في السياق، يختصر شديد التجربة اللبنانية قائلاً: إن «فكرة الموفدين الدوليين نشأت من عجز اللبنانيين عن حلّ مشكلاتهم بأنفسهم، ومن رغبة الدول الكبرى في ترسيخ نفوذها في هذه المنطقة الحيوية. لذلك رأينا موفدين من الأمم المتحدة، وموفدين فرنسيين كثراً، فضلاً عن موفدين عرب من الجامعة العربية ومصر، وصولاً إلى مبعوثين ووفود من الولايات المتحدة وإيران في الحاضر. نحن أسرى الموقع الجغرافي والسياسي، وكل فريق لبناني كان ولا يزال يحاول أن يستقوي بالموفدين لحل أزماته الداخلية. هذا الواقع يتكرّر اليوم كما بالأمس، مع توالي الوفود الدولية إلى بيروت ومحاولاتها المساعدة في منع تفجّر الوضع عسكرياً».

"الشرق الأوسط"