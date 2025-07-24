أعلن المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس قرارات، قد تكون وشيكة في المحادثات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق قبل الأول من آب.



وقال ميرتس لدى استقباله الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون في برلين: "تبلّغنا في هذه اللحظة بأنّ قرارات قد تُتّخذ".



وأكّدت مصادر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أنّ الأوروبيين والأميركيين على وشك إبرام اتفاق تجاريّ يلحظ فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على الواردات الأوروبية، مماثل للاتفاق الذي أبرمه ترامب مع اليابان.



وقال ماكرون وجانبه ميرتس: "لقد كنا على اتصال دائم مع زملائنا الأوروبيين الآخرين ومع رئيسة المفوضية الأوروبية لمتابعة وتحفيز وتنسيق ردّنا اليوم على الحرب التجارية".



وشدّد ماكرون على وجود إرادة مشتركة "لإرساء استقرار والحصول على أدنى التعرفات الممكنة" وأيضًا ضمان "احترامنا بصفتنا شركاء".



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل إنّ "الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبيّ هي التوصل إلى اتفاق تفاوضيّ مع الولايات المتحدة"، قبل الأول من آب، موعد انقضاء المهلة التي حدّدتها الإدارة الأميركية.