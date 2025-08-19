أشاد المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس بالرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لإقناعه الرئيس الروسيّ بالموافقة على عقد اجتماع مع نظيره الأوكرانيّ.

ولفت ميرتس إلى أنّ مكان عقد هذا الاجتماع، الذي وافق عليه الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع ترامب، لم يحدد بعد.

وقال: ”لا نعرف ما إذا كان الرئيس الروسيّ سيتحّلى بالشجاعة لحضور مثل هذه القِمة، لذلك، فإنّ هناك حاجة إلى الإقناع".

وأوضح ميرتس أنّ الرئيس الأميركيّ تحدّث مع الرئيس الروسيّ، عبر الهاتف، واتفقا على عقد اجتماع بين الرئيس الروسيّ والرئيس الأوكرانيّ، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكّد أنّ ترامب وافق على الدعوة لعقد اجتماع ثلاثيّ بعد ذلك، حتى يمكن للمفاوضات أن "تبدأ بالفعل".

وقال المستشار الألمانيّ إنّ ترامب أبدى إعجابه بقدوم الأوروبيين بجبهة موحدة، مضيفًا أنّ مناقشاتهم مع الإدارة الأميركية ستتحول الآن إلى التفاصيل المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.