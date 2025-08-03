قتل شخصان جراء اشتباكات شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ سريان وقف لإطلاق النار وضع حدا لمواجهات ذات خلفية طائفية قبل أسبوعين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.



وأفاد المرصد بمقتل شخصين "أحدهما من أبناء السويداء والآخر من عناصر الأمن العام" جراء اشتباكات في الريف الغربي للمحافظة.



وأشار المرصد إلى أن اشتباكات اندلعت السبت "بين الفصائل المحلية ومقاتلين يستقلون سيارات تابعة للأمن العام على محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة، أسفرت عن مقتل مسلح من الفصائل المحلية التي سيطرت لاحقا على الموقع".