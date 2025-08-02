يشهد مطار رفيق الحريري الدولي ازدحاماً مع قدوم السياح والمغتربين لقضاء العطلة الصيفية في لبنان، وسط استقرار الوضع.

وتكتّظ صالات المطار بالمسافرين والمغتربين في مشهد يعيد الانتعاش الاقتصادي إلى بيروت بعد سلسلة من الأزمات والحروب.

في هذا السياق، اعتبر المدير العام للطيران المدني أمين جابر أن "الزحمة في هذا الوقت طبيعية، نتيجة قدوم المغتربين ومغادرة اللبنانيين المقيمين لقضاء عطلة الصيف في الخارج".

وكشف في حديث خاص الى "النهار" أن "الازدحام سيزداد في الأيام المقبلة بسبب زيارة الأربعين إلى العراق".

وعن حضور المسافرين إلى المطار قبل 3 ساعات من وقت الإقلاع، شدّد على هذه الخطوة، ونصح المسافرين القادرين على "إجراء online check-in قبل قدومهم إلى المطار وألا يحملوا معهم مواد ممنوعة إلى التفتيش الشخصي ولا يضعوا في الحقائب التي توضع بالشحن أي مواد خطرة مثل power bank أو بطاريات عموماً أو زيوت وغيرها، وفي حقيبة اليد لا يحملوا سوائل أكثر من 100g أو مواد حادة، وذلك بغية تسهيل أمورهم بسرعة".

استعاد لبنان نشاطه الاقتصادي مع انتظام عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب الرئيس اللبناني جوزف عون رئيساً للجمهورية وتعيين نواف سلام رئيساً للحكومة.