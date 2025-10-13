عقد المجمع الأنطاكيّ المقدَّس جلساته الختاميّة لليوم الخامس والأخير في دير سيّدة البلمند. واستهلت الجلسة الأولى بصلاة فعها آباءُ المجمع المقدَّس على نِيَّة أن "يلهمَهم الروح القدس إلى ما هو خير الكنيسة".

واشار بيان للمجمع، الى ان "مطارنة الأبرشيات تابعوا عرض أوضاع أبرشياتهم والواقع الرعائيّ فيها بكلّ ما يحويه من إنجازات وصعوبات، والتي تتنوّع بقدر تنوّع موقع الأبرشيات وقوانين البلاد التي تقع فيها والظروف المحيطة بها.

وتحدّث أصحاب السيادة أيضاً عن كل ما تقوم به الأبرشيّات من سعي إلى الاهتمام برعاياها وتقوية للعلاقات مع الكنائس والسلطات المحليّة الموجودة في نطاقها. بعد الإصغاء لتقارير الأبرشيّات، أكّد الآباء على ضرورة استمرار الكنيسة بحمل رايتها ونشر رسالتها حيث أقامها الله لخدمة المؤمنين.

وتمّت مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة الذي ستتم دراسته والعمل على استكماله بعد تلقي الملاحظات النهائيّة عليه.

كما ناقش الآباء الوضع الكنسيّ في لواء الاسكندرون، وتدارسوا الواقع الرعائيّ فيه للوصول إلى أفضل السبل الممكنة لخدمة أبناء رعايانا هناك.

كذلك تمّ تعديل لائحة الأهليّة للأسقفيّة للعام ٢٠٢٥، والموافقة عليها.

اختتم آباء المجمع المقدّس أعمال هذه الدورة المجمعيّة، مصلّين من أجل كلّ أبنائهم، داعين لهم بالصحة وطول العمر، وأكدّوا دعمهم المستمرّ، جنبًا إلى جنب مع المؤمنين، لمواقف صاحب الغبطة الوطنيّة والكنسيّة".