المركزية - إيمانًا منها بأنّ العناية الذاتية لم تعد ترفًا بل حاجة أساسية في ظلّ التحديات الراهنة، نظّم مكتب الإرشاد النفسي والتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في جامعة الروح القدس – الكسليك فعالية تفاعلية بعنوان: "رحلة نحو العافية"، برعاية وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم، لجنة البيئة، مكتب الرياضة، ومكتب مرشد الجامعة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي حول أهمية التوازن النفسي والجسدي، وتشجيع أنماط حياة صحية ومستدامة تساعد الأفراد على مواجهة ضغوط الحياة اليومية بثقة وطمأنينة، في إطار رؤية جامعة الروح القدس – الكسليك لبناء مجتمع أكثر توازنًا وصحةً.

وقد خاض المشاركون تجربة تفاعلية متكاملة عبر ستّ مناطق حسّية مصمّمة لتعزيز الرفاه النفسي والجسدي ومواجهة الضغوطات اليومية بمرونة وقوة.

الافتتاح

بعقليني: افتُتِح الحدث بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة باتريسيا الحاج، تلتها كلمة ممثلة رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل ألقتها نائبته للشؤون الإدارية الدكتورة سيلين بعقليني، التي أكدت أهمية الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الوطنية في تعزيز الوعي بالصحة النفسية، شاكرة وزارة الصحة العامة على دعمها.

وأثنت على تعاون جميع الأقسام والمكاتب في الجامعة الذي أسهم في إنجاح هذه الفعالية، مسلّطة الضوء على دور مكتب الإرشاد النفسي والتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة (CAO)، الذي بات ركيزة في حياة الجامعة من خلال خدمات الدعم النفسي والإدماج والرفاهية الشاملة، ومشيرة إلى التوسّع في تقديم الدعم ليشمل أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية.

الشماعي: كما ألقى ممثل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في الوزارة الدكتور ربيع الشمّاعي كلمة أكد فيها "أنّ تعزيز الصحة النفسية يشكّل جزءًا أساسيًا من الصحة العامة وحقًا لكل إنسان في لبنان دون أي تمييز.

وأشاد بمبادرة جامعة الروح القدس التي تعكس التزامها بتعزيز ثقافة العافية النفسية، معتبرًا أنّها تؤكد دورها الريادي في بناء بيئة تعليمية تُعنى بالإنسان ككل وتوفّر له الدعم اللازم للنمو والتوازن.

وأوضح الشمّاعي أنّ الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها الوطنية للصحة النفسية (2023 – 2030) على بناء نظام شامل ومتكامل يضمن وصول الجميع إلى خدمات نوعية تستند إلى الأدلة العلمية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب ودمج خدمات الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية.

ووجّه دعوة خاصة للطلاب للاطلاع على الموارد المجانية المتاحة عبر الجناح المخصّص للبرنامج الوطني للصحة النفسية في الفعالية، من بينها: تطبيق Step-by-Step المدعوم علميًا للمساعدة على الاكتئاب والقلق، بودكاست Self-Help Plus لإدارة الضغط النفسي، مواد متعددة للرعاية الذاتية، والرقم الوطني للدعم النفسي والوقاية من الانتحار 1564 المتاح على مدار الساعة.

كما لفت إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار "الصحة النفسية حق إنساني للجميع، خاصة خلال الكوارث والأزمات". ويجسد هذا الشعار واقع لبنان اليوم، حيث أصبحت الصحة النفسية ضرورة ملحّة وسط الأزمات، كونها الركيزة الأساسية لصمود المجتمع وتعافيه وإعادة بنائه.

حلقة نقاش: ثم انعقدت حلقة نقاش بإدارة الدكتورة جوانا عازار، بمشاركة نخبة من الخبراء في الصحة النفسية، من بينهم الدكتور فادي معلوف، الدكتور ميشال نوفل، والدكتورة ليا صوايا، حيث ناقشوا واقع الصحة النفسية اليوم في لبنان، المسؤولية المشتركة لمختلف أقطاب المجتمع لدعم الصحة النفسية، دور مواقع التواصل الاجتماعي في دعم الصحة والنفسية، وتوصيات ونصائح لتعزيز الصحة النفسية.

أنشطة تفاعلية وورش عمل متنوعة: تميّزت الفعالية ببرنامج غنيّ من الورش التفاعلية والجلسات الخارجية بمشاركة عدد من المتخصصين، تناولت مواضيع متنوّعة أبرزها: الرفاهية الروحية، العلاج بالموسيقى، العلاقة بين الطعام والصحة النفسية، التنفّس والروائح، العلاجات الإبداعية، وأثر الطبيعة في تحسين المزاج...

أجنحة حسّية متكاملة: ضمّ المعرض التفاعلي ستّ مناطق موضوعية تمحورت حول: التوعية والدعم النفسي بمشاركة جمعيات محلية ودولية، الراحة الجسدية والحسيّة، الروائح والتنفس، الفن والتعبير عبر أنشطة من أقسام الفنون والموسيقى، الموسيقى والحركة، والتغذية والصحة.