المركزية - قال رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب جوزف مكرزل: "بأسفٍ شديد، تلقّينا خبر رحيل ابن الجامعة إيليو أبو حنا، وهو واحدٌ من خرّيجين كثيرين حلموا بمستقبلٍ طموح، زادهم ما اكتسبوه من معرفةٍ في الجامعة، وما امتلكوه من مثابرةٍ زرعها فيهم ذووهم عبر التربية الحسنة، تمامًا كما حلموا ببلدٍ لا يموت فيه شبابه برصاص مسلّح غير لبناني لم يردعه ضميرٌ أو قانون.

أضاف في بيان: "نعزّي عائلة إيليو ورفاقه ومحبّيه، باسم أسرة جامعة الروح القدس - الكسليك، إدارةً وهيئةً تعليميّة وموظفين وطلّابًا، ونرافقهم بصلواتنا، ونطالب الأجهزة القضائيّة والأمنيّة بمحاسبة الفاعل، علّ دماء هذا الشاب الطموح تضع خاتمةً لظاهرة السلاح المتفلّت في شوارع لبنان، فلا يقتل بعد شبابنا ولا آمالهم ببناء وطنٍ أفضل".