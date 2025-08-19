أبلغ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين نظيره الأميركيّ دونالد ترامب هاتفيًا، أنه منفتح على فكرة نقل المحادثات المباشرة مع أوكرانيا "إلى مستوى أعلى"، حسب ما أفادت وكالة تاس للأنباء.

وقال المستشار الدبلوماسيّ للرئيس الروسيّ يوري أوشاكوف:”أعرب بوتين وترامب عن دعمهما مواصلة المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا”.

وأوضح أنّه في هذا الصدد، نوقشت على وجه الخصوص فكرة ضرورة دراسة إمكان رفع مستوى ممثّلي الجانبين الأوكرانيّ والروسيّ.

ولفت أوشاكوف إلى أنّ بوتين وترامب "اتّفقا على البقاء على اتصال وثيق في شأن الملف الأوكرانيّ”.