وقع إشكال خطير في محطة “ميدكو” – الكرك في قضاء زحلة كاد أن يتحوّل إلى كارثة بعدما أقدم أحد الموظفين في المحطة وهو مصري الجنسية على إشعال النار أكثر من مرة حيث قام برشّ البنزين على الأرض وعلى مضخّات التعبئة وحاول رمي سيجارة مشتعلة داخل خزان المازوت وذلك إثر خلاف مع أحد الزبائن.

وسارع باقي الموظفين إلى التدخّل لإخماد النيران قبل تفاقم الوضع إلى أن حضرت فرق الدفاع المدني التي عملت على السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده.

مدكو تتحرك:

واثر الحادثة، صدر عن شركةِ «مِدكو» بيان صحافي جاء فيه:

"يُتَداوَلُ منذُ بعض الوقت عبرَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيّ فيديو يُظهِرُ أحدَ عُمّالِ محطّةٍ بإدارةِ شركةِ «مِدكو» في الكرك – البقاع، وهو يقومُ بسحبِ خرطومِ البنزين ورشِّ المادّةِ على نارٍ كان قد أشعلَها بنفسِه داخلَ نطاقِ المحطّة.

تَحرّكَ فورًا مديرُ المحطّةِ وفريقُ عملِه لمحاولةِ السَّيطرةِ على الوَضع، وقامَ المديرُ بإطفاءِ التّيّارِ الكهربائيِّ كإجراءٍ احترازيّ لوقف ضخّ البنزين من الخرطوم. إلّا أنّ العامل المذكورُ، وهو من التّابعيّةِ المصريّة، أقدمَ على محاولةِ إشعالِ النارِ مُجدَّدًا عبرَ رَميِ سيجارةٍ مُشتعلة داخل جورة خزّان الوقود، وهو ما يظهر في الفيديو المُتَداول. عندئذٍ تدخَّلَ مديرُ المحطّةِ وفريقُه لإيقافِه بالقوّة، وتمَّ الاتّصالُ على الفورِ بمخفرِ المعلّقة – الكرك في قوى الأمنِ الدّاخليّ، وقد حضرتِ فورًا قوّةٌ إلى المكانِ وأوقفتِ العامل عند الساعة السادسة مساء.

تُؤكِّدُ شركةُ «مِدكو» أنّه وبحسب المعطيات الاولية، فهذا العمل فرديٌّ وناتجٌ عن ظُروفٍ شخصيّةٍ لا علاقةَ لها بعمله في المحطّة. كما تُشيرُ إلى أنّه، وبعدَ السَّيطرةِ على الحادثِ وتوقيفِ العامل، عادتِ المحطّةُ إلى عملِها الطّبيعيِّ كالمعتاد.

ختاما، تضع الشركة نفسَها بتصرّفِ تحقيقِ قوى الأمنِ الدّاخليّ، وهي على ثقةٍ تامّةٍ بالمؤسّسةِ الأمنيّةِ، وتنتظرُ نتائجَ التحقيق لمعرفةِ تفاصيل الحادثِ وأسبابِه. كما سوف تقوم الشّركة بالادّعاء على العامل فور انتهاء التحقيق.