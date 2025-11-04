المركزية - زارت الكاتبة والصحافية ميشلين مبارك نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في مكتبه بالنقابة، وقدمت له كتابها الجديد "أضواء ثقافية" الصادر عن دار فواصل للنشر في بيروت، وهو عبارة عن تحقيقات وحوارات ثقافية أجرتها مبارك في سياق عملها في الصحافة الثقافية. كما ودعت الزميلات والزملاء إلى مشاركتها حفل توقيع كتابها الساعة الخامسة من يوم الأربعاء ١٩ تشرين الثاني الجاري في ملتقى خيرات الزين الثقافي في قريطم.

رحب النقيب القصيفي بالزميلة مبارك واثنى على نتاجها الشعري والادبي وعلى عملها الصحافي في مجال الثقافة والادب ، وعلى اسلوبها الراقي، الانيق والجزل في الكتابة، ومقاربة الموضوعات الفكرية بمنهجية علمية مصاغة بديباجة واضحة، ولغة عربية سليمة لا تشوبها شائبة. وختم القصيفي: إن ميشلين مبارك تتحف دوريا المكتبة اللبنانية بإصدار نوعي يزيدها تألقا، ويوطد حضورها في المشهد الثقافي العام.