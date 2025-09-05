نشرت كتائب القسام صوراً ومقاطع فيديو جديدة لأسرى إسرائيليين، من بينهم الأسير غاي دلال، الذي وجّه انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أنهم ليسوا أسرى لدى حماس بقدر ما هم أسرى لدى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال دلال في الفيديو إنّه وباقي الأسرى يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة مشابهة لمليوني مواطن في غزة، حيث لا طعام ولا ماء ولا غاز ولا كهرباء، مضيفاً: “شكراً لنتنياهو لأنه سمح لنا أخيراً بتناول الخبز والجبن، بينما يتمتع ابنه باللحوم في ميامي.”

وحذّر الأسير من أن أي هجوم إسرائيلي على مدينة غزة سيعني موتهم جميعاً، مشيراً إلى أنّ الحكومة لا تولي أي اهتمام لمصير الجنود والأسرى، وأنّ نتنياهو وبن غفير وسموتريتش “يكذبون باستمرار ولا يريدون عودة الأسرى إلى بيوتهم.”