أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب، وذلك بالتعاون بين وحدات الأمن المختصة وفرع مكافحة الإرهاب في المحافظة.

وكشف الأحمد، عن أن التحقيقات أثبتت تورط يوسف في الإشراف على عدد من الطلعات الجوية التي ارتُكبت خلالها مجازر بحق المدنيين العزّل، مشيراً إلى أنه شغل مناصب عسكرية متقدمة حتى تولى قيادة مطار الضمير العسكري.

وشدد على أن هذه العملية تأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بملاحقة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، مؤكداً أن يد العدالة ستطالهم مهما طال الزمن، وأن الأجهزة الأمنية ماضية بعزم لا يلين في كشف المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.