تقدم القاضي نقولا منصور بشكوى ضد ندى أيوب، صحفية في صحيفة "الأخبار"، ومن يظهره التحقيق، وذلك في موضوع إختلاق جرائم قدح وذم وابتزاز بهدف التأثير على مسار السلطات.



وقد تطرقت الصحفية غادة أيوب في مقالتها اليوم إلى خبر احالة القاضي نقولا منصور لملف كازينو لبنان كونه حول إلى التفتيش، ومن ثم تناولت بعض المجموعة الموجهة الرخيصة خبر توقيف القاضي نقولا منصور عن العمل.

ولدى وصول الخبر إلى القاضي نقولا منصور، اتصل برئيس التنفتيش القضائي مستفسرا عن الخبر فأجابه رئيس التفتيش بان الخبر لا اساس له من الصحة، وبالتالي كاذب، وانه لا يوجد اي دعوى امام التفتيش تتعلق بالقاضي نقولا منصور.

بعدها، تواصل القاضي نقولا منصور مع ميسم رزق المسؤولة عن جريدة الاخبار مستوضحة عن الأمر، فنفت علمها بذلك ووعدت بان تتصل كاتبت المقال بالقاضي منصور لتصحيح الامر.

ولدى الاستفسار من القاضي منصور عن سبب إحالته الملف إلى قاضي آخر، اتضح ان السبب الأساسي هو ان شقيقه كان على راس القوة التي أوقفت الموظفين في الكازينو وبهدف إبعاد اي شبهات عن الملف.



وقد نشرت الصحيفة توضيحًا جاء فيه: "ورد في تقرير الزميلة ندى أيوب حول كازينو لبنان إشارةً إلى أن القاضي نقولا منصور لديه ملف في التفتيش القضائي. وقد أوضحت مصادر قضائية أنه لا يوجد في التفتيش القضائي أي ملف يخص القاضي منصور."