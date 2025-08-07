حذّر خبراء الأرصاد الجوية في نيجيريا، أمس الأربعاء، من أن أجزاء من 21 ولاية من أصل 36 في البلاد مُعرضة لخطر الفيضانات خلال الأيام المقبلة نتيجة للأمطار الغزيرة، فيما دعت سلطات مدينة لاغوس سكان بعض المناطق إلى إخلائها.

وقالت وكالة الأرصاد النيجيرية إن “الظروف الجوية مهيّأة بدرجة كبيرة لهطول أمطار غزيرة لفترات طويلة، وعند اقترانها بتشبع التربة وارتفاع منسوب الأنهار فإن ذلك يزيد بشكل كبير من خطر حدوث فيضانات”.

وصنّفت الوكالة عددًا من الولايات على أنها “عالية المخاطر” من بينها ولاية النيجر حيث أدت الفيضانات في أيار الماضي إلى تدمير حي سكني بالكامل ومقتل ما لا يقل عن 200 شخص.

ورغم أن لاغوس لم تكن مدرجة ضمن قائمة التحذيرات، إلا أن أمطارًا استمرت لأكثر من عشر ساعات الإثنين، أغرقت عدة مناطق في المدينة التجارية الكبرى التي يقدّر عدد سكانها بنحو 20 مليون نسمة، مما دفع المسؤولين لتحذير السكان في المناطق المنخفضة من خطر البقاء هناك.

ومن جهته، قال مفوّض البيئة في ولاية لاغوس توكونبو وهاب في مقابلة صحافية: “استنادًا إلى توقعات وكالة الأرصاد، فإن كمية الأمطار هذا العام ستكون أعلى بكثير مما شهدناه العام الماضي”.

وأضاف: “على من يعيشون في المناطق المنخفضة من لاغوس الانتقال موقتًا إلى مناطق مرتفعة إلى أن تنحسر الأمطار”، مشيرًا إلى أحياء معروفة مثل ليكي وإيكورودو.