المركزية- في إطار جولته على الرؤساء الروحيين، زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد برفقة الأستاذ الجامعي جورج نور، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، واستمع منه إلى شرح عن آلية عمل المصرف وأهدافه الوطنيّة.

وقال حبيب بعد اللقاء: تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي أقوم بها للمرجعيات السياسية والدينية، وكانت مناسبة لزيارة صاحب الغبطة في الربوة لنشرح له أهداف مصرف الإسكان خصوصاً بعدما تمكنّا من رفع قيمة القرض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط والاحتياجات الخاصة.

وتابع: تتوزّع القروض على مساحة الوطن لنغطي الـ ١٠٤٥٢ متر مربع بدون أي تمييز بين لبناني وآخر. وستكون هناك زيارات قريبة لفريق عمل المصرف وفنييه وخبرائه لصاحب الغبطة لإطلاعه وإطلاع البطريركية على آلية العمل وكيفية تقديم الطلبات التي تكون عادة عبر منصّة مفتوحة لجميع اللبنانيين الراغبين في الحصول على قرض تتضمّن الآلية والشروط المطلوبة كي يتمكن كل مواطن في أي بقعة أو قرية في لبنان والخارج من الاستفادة من خدمات المصرف.

أضاف: لقد منحَنا صاحب الغبطة بركته على أمل تكرار الزيارة في المستقبل القريب لوضعه في تطوّر أجواء العمل والتقديمات وتوسيع رقعة القروض بعدما حصلنا على تمويل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبلغ ١٦٥ مليون دولار، كما أن فخامة الرئيس والحكومة اللبنانية في طور درس الاقتراحات التي وصلتهما من صندوق قطر للتنمية ومن صندوق أبوظبي للتنمية من أجل تأمين مزيد من القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.