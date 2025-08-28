المركزية- صدر عن المكتب الإعلامي للوزير جو الصّدي البيان الآتي: "يصرّ أحد المواقع الالكترونية على تكرار معلومات ممجوجة بشأن الناقلة HAWK III المحمّلة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بشكل يومي منذ أسبوع ويعمد الى إستباق نتائج التحقيقات والاستثمار في السياسة لتشويه صورة الوزير جو الصّدي والفريق الذي يمثله.

إننا عمدنا خلال 48 ساعة من ورود المعلومات عبر الموقع المذكور الى تحويلها لإخبار أمام النيابة العامة التمييزية والطلب بإيفادنا بنتائج التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.

وكل ما تم إبلاغنا به من قبل الجمارك اللبنانية بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية أن الباخرة قيد التحقيق. كما طُلب منا تعيين شركة رقابة لأخذ عينة من الشحنة ثالثة وإجراء فحص في مختبر ثالث على نوعية الفيول وقد قمنا بذلك.

نحن نلتزم بنتائج التحقيق ولا ننتظر من الموقع المذكور او من غيره ان يعطينا دروساً بالإجراءات الإدارية او القانونية التي يجب ان تتخذ.

فالوزير الصّدي وفريق عمله حريصون على الحفاظ على المال العام ووزارة الطاقة اخذت كل الإجراءات التي يمكن ان تقوم بها لضمان ذلك من جهة وللتأكد من جودة الشحنات من جهة أخرى.

لذا ليطمئن الموقع المذكور الوزير الصدي لا يختبء خلف الصمت ولكنه رجل دولة ويلتزم بالقانون ولا يمكن ان يستبق التحقيقات القضائية. يدعي الموقع ان عليه مسؤولية إيقاف التفريغ فوراً بانتظار نتائج التحقيقات القضائية، في حين انه لم يصدر امر تفريغ للباخرة. مع العلم انه من المستغرب كيف يتم تسريب إجراءات التحقيق التي من المفترض أن تكون سرية بإشراف النيابة العامة التمييزية الى بعض الأشخاص الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والى الموقع المذكور الذي يعمد الى الضغط على القضاء عبر قوله "إن النيابة العامة لم تعد تملك ترف الانتظار".